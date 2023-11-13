Δέκα συλλήψεις φιλάθλων πραγματοποιήθηκαν χθες κατα τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων στα γήπεδα Θ. Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη και Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν –κατά περίπτωση- για βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, σωματική βλάβη καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τον αθλητισμό, τις φωτοβολίδες και τα ναρκωτικά

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 πυρσοί, τρίφτης, 1,9 γραμμάρια κοκαΐνης, τσιγαριλίκι κάνναβης 1,4 γραμμαρίων καθώς και 3,8 γραμμάρια κάνναβης.

Σημειώνεται ότι, η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της βίας με αθλητικό υπόβαθρο θα πραγματοποιεί ελέγχους με σκοπό την πρόληψη και καταστολή τέτοιων φαινομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.