Στο αυτόφωρο εν διαστάσει ζευγάρι αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη

Στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων κατέληξε εν διαστάσει ζευγάρι αστυνομικών, ύστερα από εκατέρωθεν καταγγελίες που έγιναν και οδήγησαν στη σύλληψή τους με την αυτόφωρη διαδικασία.

Για τον 48χρονο άντρα, που κατηγορείται ότι παρακολουθούσε την 37χρονη πρώην σύζυγό του, ασκήθηκε δίωξη για απειλή κατ' εξακολούθηση με επίμονη παρακολούθηση και με την επιδίωξη διαρκούς επαφής με τη χρήση τηλεπικοινωνιακού μέσου και με επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό περιβάλλον.

Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του μέχρι αύριο που είναι προγραμματισμένο να δικαστεί (η υπόθεση αναβλήθηκε σήμερα).

Με τη σειρά του, ο 48χρονος κατήγγειλε τη 37χρονη για ενδοοικογενειακή απειλή κατ' εξακολούθηση και μετά την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος της παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

