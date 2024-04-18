Από τις 22 Απριλίου 2024 έως και τις 4 Μαΐου 2024 τίθεται σε ισχύ το «Καλάθι των Νονών», ενώ από τις 24 Απριλίου 2024 έως και τις 4 Μαΐου 2024 το «Καλάθι του Πάσχα», όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Το «Καλάθι του Πάσχα» αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού», καθώς προστίθενται τέσσερις νέες κατηγορίες τροφίμων, ώστε να αποτελέσει μία επιπλέον διέξοδο για τους καταναλωτές.

Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ έως τις 4 Μαΐου είναι και το «Καλάθι της Σαρακοστής».

Στο «Καλάθι του Πάσχα» εντάσσονται τα εξής προϊόντα:

* Αρνί

* Κατσίκι

* Τσουρέκι

* Πασχαλινά σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα

Στο «Καλάθι των Νονών» εντάσσονται τα εξής προϊόντα:

* Πασχαλινές λαμπάδες - παιχνίδια

* Επιτραπέζια / Παζλ

* Παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια μίμησης)

* Βρεφικά παιχνίδια

* Φιγούρες δράσης

* Παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια)

* Οχήματα - Τηλεκατευθυνόμενα

* Ηλεκτρονικά παιχνίδια

* Αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παιδικές μπασκέτες και τέρματα)

* Λούτρινα

* Μουσικά παιχνίδια

* Σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα (προαιρετικά).

Υπενθυμίζεται ότι η λίστα με τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» έχει ως εξής:

1 Ρύζι

2 Ψωμί για τoστ

3 Ψωμί φραντζόλα (τυποποιημένο/συσκευασμένο)

4 Φρυγανιές

5 Μακαρόνια Νο 6

6 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

7 Όσπρια (φακές)

8 Όσπρια (φασόλια)

9 Όσπρια (ρεβύθια)

10 Πάριζα

11 Γαλοπούλα (αλλαντικά)

12 Κατεψυγμένα ψάρια

13 Νωπό χοιρινό (συσκευασμένο ή μη)

14 Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη)

15 Νωπό μοσχάρι (συσκευασμένο ή μη)

16 Γάλα φρέσκο πλήρες

17 Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά

18 Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες

19 Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά

20 Γάλα εβαπορέ

21 Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

22 Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

23 Τυρί φέτα

24 Λευκό τυρί

25 Τυρί γκούντα

26 Τυρί με χαμηλά λιπαρά

27 Χυμός τομάτας διατηρημένος

28 Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα)

29 Μαργαρίνες

30 Ελαιόλαδο

31 Ηλιέλαιο

32 Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον δύο από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια)

33 Λευκή ζάχαρη

34 Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς

35 Προϊόντα βρώμης (τουλάχιστον ένα)

36 Κρέμα βρεφικής ηλικίας

37 Γάλα βρεφικής ηλικίας

38 Ελληνικός καφές

39 Στιγμιαίος καφές

40 Γαλλικός καφές

41 Χυμός πορτοκάλι

42 Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη - όχι ταμπλέτες)

43 Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών - χλωρίνες

44 Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

45 Χαρτί κουζίνας

46 Χαρτί υγείας

47 Οδοντόκρεμες

48 Σερβιέτες ή ταμπόν

49 Σαμπουάν

50 Σαπούνια σε στερεή κατάσταση

51 Πάνες ακράτειας

52 Πάνες για μωρά

53 Μωρομάντηλα

54 Σαμπουάν για μωρά

55 Τροφές για σκύλους

56 Τροφές για γάτες

Στο «Καλάθι της Σαρακοστής» έχουν ενταχθεί τα εξής προϊόντα:

57 Χαλβάς

58 Νηστίσιμες Σαλάτες (αλοιφές - λ.χ. μελιτζανοσαλάτες, ταραμοσαλάτες)

κ.ο.κ.)

59 Κατεψυγμένα θαλασσινά (δύο τουλάχιστον είδη).

