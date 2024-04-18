Έρευνα κατά εισαγγελέως στην υπόθεση των Τεμπών

Της Ιωάννας Μάνδρου

Έρευνα για τυχόν πειθαρχικές ευθύνες εισαγγελέως στη Λάρισα που έθεσε στο αρχείο καταγγελίες για πολιτικά πρόσωπα, αντί να τις διαβιβάσει στη Βουλή για την υπόθεση των Τεμπών, απέστειλε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Η Εισαγγελέας Γεωργία Αδειλίνη με παραγγελία της ζητά να διερευνηθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες για εισαγγελέα που απέρριψε με διάταξη της καταγγελίες για εμπλεκόμενους υπουργούς στην υπόθεση των Τεμπών.

Ειδικότερα αναφέρει:



«Παρακαλούμε να διερευνήσετε κατά το άρθρο 117§1 περ. στα΄, 9 Ν. 4938/2022, τυχόν πειθαρχική ευθύνη της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ε. Κ., η οποία εξέδωσε απορριπτική επί της ουσίας διάταξη για καταγγελθέντες Υπουργούς, ως εμπλεκομένους στην Υπόθεση των Τεμπών, κατά παράβαση του άρθρου 86 του Συντάγματος και του Νόμου 3126/2003, άρθρο 4 § 4 «περί ποινικής ευθύνης Υπουργών».

Όπως έγινε γνωστό είχε γίνει καταγγελία από συγγενείς θυμάτων για εμπλοκή υπουργών στην εκχωμάτωση (μπάζωμα) στην περιοχή του δυστυχήματος για συμμετοχή στις διαδικασίες που έγιναν στον χώρο, η εισαγγελέας όμως που χειρίστηκε την υπόθεση προχώρησε σε απορριπτική διάταξη.

Όμως για τις καταγγελίες αυτές και κατά της διάταξης αυτής έχει ήδη γίνει προσφυγή και η υπόθεση εξετάζεται και πάλι από το εφετείο.

