Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι 22χρονη στην οδό Ερμού.

Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από το Ιράκ, βαρύνεται με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο δράστης χτύπησε την 22χρονη με το μαχαίρι δύο φορές στην ωμοπλάτη, πολύ κοντά στην καρδιά, με αποτέλεσμα η κοπέλα να υποστεί μεγάλη αιμορραγία.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε στην Αστυνομία πως επιτέθηκε στην 22χρονη, η οποία πήγαινε στην εργασία της σε κατάστημα στην Ερμού, επειδή θεώρησε πως είναι πράκτορας και τον ακολουθεί.

Η απολογία του διήρκησε περίπου τρεις ώρες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν και ενώπιον του ανακριτή προέβαλε τον ισχυρισμό που ανέφερε στους αστυνομικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

