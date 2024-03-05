Θεοχάρης: Καμιά επιπλέον παράταση για τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές

Ξεπέρασαν τις 380.000 οι αποστολές ενημερωτικών emails από την ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ταμειακή μηχανή και αναβαθμισμένα POS.

Τα μηνύματα καλούν τις επιχειρήσεις να έρθουν άμεσα σε επικοινωνία με τον τεχνικό εγκατάστασης και να διασυνδέσουν τα POS με τις ταμειακές.

Υπενθυμίζεται πως προκειμένου αυτό το μεγάλο έργο της διασύνδεσης να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα, δόθηκε παράταση ενός μήνα, δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου 2024.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι υπόχρεοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης ταμειακών μηχανών προκειμένου να ολοκληρώσουν την διαδικασία. Σημειώνεται πως η παράταση αυτή μπορεί να επεκταθεί για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή μέχρι την 30η Απριλίου 2024:

Για εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου. Τα ραντεβού θα πρέπει να δηλωθούν σε ειδική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ το δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου. Για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Ήδη, έχουν εγκριθεί δύο πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις και πολύ σύντομα αναμένονται πολύ περισσότερες.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Πιστεύω πως πλέον έχει γίνει απολύτως σαφές ότι δε θα υπάρξει καμία περαιτέρω παράταση για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS. Έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ελαστικότητας -εξάλλου, ήδη η τελευταία παράταση που έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ήταν οριακή. Τονίζω, για μία ακόμη φορά, ότι μετά από το τέλος Απριλίου καμία δικαιολογία δε θα ευσταθεί και δε θα γίνεται δεκτή. Ακόμη και από τεχνικής άποψης, οι υπάρχουσες επιλογές προσφέρουν άμεσα λύση. Εννοώ ότι στην αγορά υπάρχουν μηχανήματα '2 σε 1', δηλαδή ταμειακή και POS στην ίδια συσκευή, ενώ και οι προμηθευτές επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Συνιστώ σε κάθε επαγγελματία να σπεύσει άμεσα να κλείσει ραντεβού για την αναβάθμιση του συστήματος χρέωσης που χρησιμοποιεί στην επιχείρησή του. Η διασύνδεση ταμειακών-POS είναι νόμος του κράτους και θα εφαρμοστεί, όπως και να 'χει. Οπότε, ούτε μία ημέρα δεν πρέπει να πάει χαμένη σε αυτή την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εμπέδωσης φορολογικής δικαιοσύνης».

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι αποφασίστηκε να μην δοθεί μεγαλύτερη παράταση για 3 λόγους:

Πρώτον, διότι έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι το πρώτο διάστημα μεγάλων παρατάσεων περνάει ανεκμετάλλευτο με χαλάρωση των ρυθμών.

Δεύτερον, διότι έχει ολοκληρωθεί πλέον σχεδόν το σύνολο της δουλειάς βάσης (αναβαθμίσεις κ.λπ.) και ότι με τους ρυθμούς που ήδη επιτεύχθηκαν τις τελευταίες ημέρες το έργο θα ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Τρίτον, διότι η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης, ως έργο-ορόσημο, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου μπορεί να οδηγήσει σε μερική διακοπή της χρηματοδότησης της χώρας από τις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.