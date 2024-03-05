Από την Τετάρτη 13 Μαρτίου έως και το Σάββατο 4 Μαΐου τίθεται σε ισχύ το «Καλάθι της Σαρακοστής», όπως προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε σήμερα Τρίτη 5 Μαρτίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

Το «Καλάθι της Σαρακοστής» αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» που είναι ήδη σε ισχύ, καθώς προστίθενται τρεις νέες κατηγορίες τροφίμων, ώστε κάθε νοικοκυριό να έχει όλα τα απαραίτητα προϊόντα για το σαρακοστιανό τραπέζι σε προσιτές τιμές.

Στο «Καλάθι της Σαρακοστής» εντάσσονται τα εξής προϊόντα:

Χαλβάς

Νηστίσιμες Σαλάτες (αλοιφές - μελιτζανοσαλάτες, ταραμοσαλάτες κ.α.)

Κατεψυγμένα θαλασσινά (δύο τουλάχιστον είδη)

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας δήλωσε σχετικά: «Θέλουμε κάθε σπίτι να έχει πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα στις χαμηλότερες δυνατές τιμές αυτές τις άγιες ημέρες. Το “Καλάθι της Σαρακοστής”, το οποίο αποτελεί επέκταση του “Καλαθιού του Νοικοκυριού”, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τρόφιμα για κάθε νοικοκυριό ενόψει της νηστείας της Σαρακοστής. Κανένας πολίτης δεν θα είναι αποκλεισμένος από τα πολύτιμα εκείνα αγαθά για να γεμίσει το τραπέζι της οικογένειας. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παίρνει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να βοηθά εμπράκτως όλους τους καταναλωτές».

