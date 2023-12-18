Στέλιος Αγγελούδης: Ορκίστηκε o νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης

«Η πόλη χρειάζεται μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή, με μια νέα αντίληψη στον τρόπο διοίκησης, η οποία ορίζεται από το τρίπτυχο: δημοκρατική λειτουργία, χρηστή διοίκηση και δημόσια διαβούλευση» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, κατά την αποψινή τελετή ορκωμοσίας του ίδιου και του νέου δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο φουαγιέ του δημαρχιακού μεγάρου.

Την oρκωμοσία τέλεσε ο νέος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, σ’ έναν κατάμεστο από κόσμο χώρο, με τον κ.Αγγελούδη να παραλαμβάνει από τον προκάτοχό του, Κωνσταντίνο Ζέρβα, το Διάσημο, το πολύτιμο περιδέραιο που φορά ο δήμαρχος στις επίσημες εκδηλώσεις.

Ο Στέλιος Αγγελούδης είναι ο 62ος δήμαρχος στην ιστορία της πόλης, όπως αναδείχθηκε από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου. Στα ίδια έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης στην επόμενη θητεία θα κάθονται άλλοι δύο δήμαρχοι, ο κ.Ζέρβας ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης και ο Γιάννης Μπουτάρης που εξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Σπύρου Πέγκα.

Στη σύντομη ομιλία που ακολούθησε μετά την τελετή ορκωμοσίας, ο κ.Αγγελούδης απευθυνόμενος προς τους Θεσσαλονικείς τους διαβεβαίωσε ότι ο ίδιος και η ομάδα του είναι έτοιμοι να εργαστούν σκληρά και μεθοδικά και να κάνουν πράξη τα όσα δεσμεύτηκαν προεκλογικά.

«Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις των προβλημάτων. Το μυστικό της επιτυχίας είναι ο μόχθος. Οι Θεσσαλονικείς θα ακούσουν από εμάς μόνο αλήθειες, ακόμη και αν αυτές είναι επώδυνες», υπογράμμισε ο νέος δήμαρχος.

Είπε πως απόλυτη προτεραιότητα για τον ίδιο και τη διοίκησή του, που αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα από την 1η Ιανουαρίου 2024, αποτελούν τομείς όπως: η καθαριότητα, η προστασία του δημόσιου χώρου, η ισότιμη και ισόρροπη ανάπτυξη κάθε γειτονιάς, η ανάδειξη των κορυφαίων τοποσήμων της πόλης, η δημιουργία ικανών χώρων πρασίνου, η αποκατάσταση της Νέας Παραλίας, η δημιουργία Πάρκου Μνήμης στην Πλατεία Ελευθερίας για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, η πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, η αναβάθμιση της πλατείας Δημοκρατίας και της πλατείας Διοικητηρίου, η επέκταση της παλιάς παραλίας με το ξύλινο ντεκ, η ανάπλαση της Άνω Πόλης, η εύρεση δημοτικών οικοπέδων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης.

Ο κ.Αγγελούδης δεσμεύτηκε πως ως νέα διοίκηση «δεν πρόκειται να αποδομήσουμε ό,τι θετικό έγινε στην πόλη τα τελευταία χρόνια.

Η διοίκηση έχει συνέχεια και οφείλει να έχει συνέπεια».

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τα οικονομικά του δήμου λέγοντας πως: «γνωρίζουμε πως από την 1η Ιανουαρίου αναλαμβάνουμε τη διοίκηση του δήμου με πρόσθετες, μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις και ανοίγματα, ιδιαίτερα στα ανταποδοτικά τέλη και στην καθαριότητα» και εξέφρασε την άποψη πως οι δημότες «δεν θα μας δώσουν περίοδο χάριτος».

Τέλος, χτύπησε «καμπανάκι» και προς τους συνεργάτες της δημοτικής του ομάδας λέγοντας πως ζητά «σεμνότητα, ήθος, αξιοπρέπεια, ευπρέπεια και ανιδιοτέλεια» και πως «κρούσματα αλαζονείας δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτά».

Στην αποψινή τελετή πέρα από τον δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους, ορκίστηκαν και οι νέοι κοινοτικοί σύμβουλοι επιλέγοντας είτε θρησκευτικό, είτε πολιτικό όρκο. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο οποίος δήλωσε πως για την κυβέρνηση «δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Θα σταθούμε δίπλα στον δήμο χωρίς χρώματα, διαχωρισμούς και εξαιρέσεις», είπε κι ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο δήμαρχο. «Πάνω από όλα η Θεσσαλονίκη μας», υπογράμμισε ο κ.Ταχιάος.

Ο μητροπολίτης Φιλόθεος ευχήθηκε κι αυτός από την πλευρά του σε όλους τους νεοεκλεγέντες «δύναμη στην άσκηση των καθηκόντων» τους. «Όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά έχει ευθύνη για την πόλη. Όχι μόνο ο επίσκοπος αλλά και όλοι οι ιερείς και οι πολίτες θα είμαστε κοντά σας. Ελπίζω να είστε κι εσείς κοντά μας, ώστε μέσα από την καλή συνεργασία να γνωρίσει η πόλη και ο λαός όμορφες ημέρες», είπε απευθυνόμενος στους αιρετούς.

Το «παρών» στην τελετή ορκωμοσίας έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, ο γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτές, δήμαρχοι και εκπρόσωποι φορέων της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

