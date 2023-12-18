Εικοσιτετράωρη προειδοποιητική απεργία για αύριο Τρίτη 19/12/2023 στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης προκήρυξε το σωματείο των αρχαιοφυλάκων ΠΕΥΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων), καθώς, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους, «η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ και ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων προχωρά σε διαγωνισμό ανάθεσης για την έκδοση των εισιτηρίων του αρχαιολογικού χώρου Ακροπόλεως, καθώς και του ελέγχου εισόδου και ακύρωσης εισιτηρίων για την είσοδο στο Μνημείο».

«Τα παραπάνω καθήκοντα» προσθέτει η ΠΕΥΦΑ «ανήκουν μέχρι σήμερα στο φυλακτικό προσωπικό μόνιμο και ορισμένου χρόνου. Η αιφνιδιαστική αυτή ενέργεια του ΥΠΠΟΑ συνιστά ξεκάθαρη εκχώρηση δημοσίων εσόδων σε ιδιώτες, χωρίς κανένα σαφή λόγο και σοβαρή αιτιολογία στο γιατί αποφάσισαν να δώσουν σε ιδιωτική εταιρεία, έναντι του σημαντικού ποσού των 2 εκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2024-2025, τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού εισιτηρίου» τονίζουν οι αρχαιοφύλακες.

Στο μεταξύ, συμπαράσταση στην απεργιακή κινητοποίηση της ΠΕΥΦΑ αποφάσισε το γενικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΥΠΠΟ (ΠΟΕ-ΥΠΠΟ), ενώ στάση εργασίας για τις υπηρεσίες της Αττικής από την έναρξη του ωραρίου έως τις 12.00 προκήρυξε για αύριο ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων, καλώντας τα μέλη του «να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγελθεί και στη συγκέντρωση στην Ακρόπολη το πρωί της Τρίτης 19/12/2023 στις 8 πμ.».

Στην ανακοίνωσή του, ο Ενιαίος Σύλλογος κοινοποιεί επίσης επιστολή που συνυπογράφουν 73 «εργαζόμενοι στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης σχετικά με το θέμα της ιδιωτικοποίησης της έκδοσης εισιτηρίων και του ελέγχου της ροής των επισκεπτών».

Τέλος, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) «εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στην πρόθεση του ΟΔΑΠ να ιδιωτικοποιήσει την έκδοση και τον έλεγχο των εισιτηρίων της Ακρόπολης, του σημαντικότερου αρχαιολογικού χώρου της χώρας, τόσο από πλευράς σημασίας όσο από πλευράς εσόδων.

Ο διεθνής διαγωνισμός που προκήρυξε ο ΟΔΑΠ, με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας του συστήματος έκδοσης και ακύρωσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών» στην Ακρόπολη με αξία 1.696.320,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για 12 μήνες, είναι μια πρωτοφανής και ανήκουστη ενέργεια» τονίζει μεταξύ άλλων ο ΣΕΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.