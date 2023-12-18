Στα χέρια της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται πλέον η έρευνα για τον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στην έδρα των ΜΑΤ στην Πολυτεχνειούπολη. Ο δε μηχανισμός μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση και εύρεση στοιχείων, μέσω των οποίων ενδεχομένως να «φωτογραφηθούν» τα άτομα που την τοποθέτησαν και η οργάνωση που πιθανόν να κρύβεται από πίσω τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ευρύματα που θα προκύψουν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια θα «δείξουν» τις διαδρομές που θα πρέπει να ακολουθήσει η έρευνα. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πάντως, ο συγκεκριμένος εκρηκτικός μηχανισμός δεν έχει ομοιότητες με άλλους που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τρομοκρατικές οργανώσεις.

Όπως αναφέρουν πηγές της αστυνομίας, ο τόπος και ο χρόνος που τοποθετήθηκε ο μηχανισμός, κάθε άλλο παρά τυχαίος είναι και δεν αποκλείεται, να υπάρχει σύνδεση με τις εξελίξεις στο μέτωπο των οπαδών και της έρευνας που διεξάγεται μετά τα επεισόδια στου Ρέντη και τον τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού.

Μέσα στα τάπερ, εκτός από το ρολόι, βρέθηκαν δύο πυροκροτητές, ένας χρονοδιακόπτης, δύο μπαταρίες και 2 είδη εκρηκτικών υλών, c4 και ζελατοδυναμίτιδα σε συνδυασμό που θα προκαλούσαν ισχυρή έκρηξη.

Ο συναγερμός στις Αρχές σήμανε στις 12:29 το μεσημέρι, όταν άγνωστος έστειλε ηχογραφημένο μήνυμα σε ιστοσελίδα, λέγοντας ότι η βόμβα θα εκραγεί σε 45 λεπτά.

Οι πυροτεχνουργοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών έφτασαν άμεσα στο σημείο και απενεργοποίησαν τη βόμβα ένα τέταρτο πριν ολοκληρωθεί το χρονικό όριο.

Πηγή: skai.gr

