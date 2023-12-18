Πώς ένας 41χρονος αξιωματικός καριέρας του Λιμενικού, με καταγωγή από την Κρήτη, βρέθηκε να έχει κομβικό ρόλο σε εγκληματικό δίκτυο διακίνησης κόκας, το οποίο διαφέντευε μία 71χρονη κρατούμενη, γνωστή με τα προσωνύμια «θεία» ή «χοντρούλα» των φυλακών Κορυδαλλού; Γιατί ένας αξιωματικός που είχε μπροστά του, όπως λένε συνάδελφοι του, λαμπρό μέλλον, ενεπλάκη σε μία τέτοια υπόθεση, σε «κόντρα ρόλο» με την ιδιότητα και τη θέση του; Πώς γίνεται από «πολέμιος» των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών, να του αποδίδεται τώρα ότι λειτούργησε ως «Δούρειος Ίππος» της εγκληματικής οργάνωσης που κουμάνταρε η ηλικιωμένη έγκλειστη.

Ο άνθρωπος αυτός, δεν ήταν μόνο επικεφαλής μιας νευραλγικής υπηρεσίας, ήταν ο αποκλειστικά υπεύθυνος του αυστηρά σε επίπεδο μέτρων ασφαλείας φυλασσόμενου χώρου που βρίσκονταν οι κατασχεθείσες ποσότητες των ναρκωτικών. Και έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι εξηγήσεις που θα δώσει για τα όσα βαρύτατα αποδίδονται στον ίδιο αλλά και σε υφιστάμενο του λιμενικό.

Ας δούμε όμως πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της σοβαρής αυτής υπόθεσης:

Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2023 περιήλθαν, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων καταγγελίες αναφορικά με τη δράση εγκληματικής ομάδας που ενέχεται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Πειραιά, με την συμμετοχή ενός 41χρονου λιμενικού που υπηρετεί στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και ιδιωτών έγκλειστων των φυλακών Κορυδαλλού.

Οι πληροφορίες αυτές αξιολογήθηκαν ως ιδιαιτέρως σοβαρές και έτσι τέθηκε σε ενεργοποίηση το καθεστώς των επισυνδέσεων με άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ατόμων και καταγραφή της δραστηριότητας τους.

Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι από την σταχυολόγηση και συσχέτιση των επικοινωνιών σε συνδυασμό με άλλο σημαντικό υλικό (καταγραφή δραστηριότητας εκτός κατοικίας, ένορκες καταθέσεις, αναζητήσεις στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες) προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής ομάδας, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση, αποτελούμενη από περισσότερα των τριών πρόσωπα, τα μέλη της οποίας τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2023 συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση κοκαίνης αποκλειστικά.

Υπολογίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα που ερευνάται από την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, το κύκλωμα διακίνησε 14,5 κιλά κόκας, με τα κέρδη να υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ως αρχηγός φέρεται μία έγκλειστη 71χρονη των φυλακών Κορυδαλλού στις εντολές της οποίας υπάκουαν οι πάντες. Χωρίς τη δική της συγκατάθεση, δε γινόταν τίποτα. Λάμβανε υψηλότατα μέτρα αυτοπροστασίας, συνομιλούσε με συνθηματικά από καρτοτηλέφωνα των φυλακών, παρείχε στο Κερατσίνι χώρο ως καβάτζα και παράλληλα είχε φροντίσει να αναπτύξει δίκτυο που θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της οργάνωσης από το μηδέν μέχρι το τέλος, δηλαδή από την αρχική προμήθεια μέχρι την τελική διακίνηση.

Ο 41χρονος λιμενικός σημαιοφόρος φέρεται, με βάση την ΕΛ.ΑΣ, ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που είχε επιφορτιστεί με το ρόλο του κύριου προμηθευτή των ναρκωτικών καθώς υπηρετούσε σε επιχειρησιακό τμήμα του Λιμενικού Σώματος.

Ο 41χρονος Kρητικός αξιωματικός, ο οποίος με την εμπλοκή του στην υπόθεση έχει σοκάρει, φέρεται επίσης ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα του αποδίδεται ότι παρείχε εκ της θέσης του που ήταν κομβική, την απαραίτητη κάλυψη και πρόσβαση στον έτερο λιμενικό και υφιστάμενο του. Ήταν επικεφαλής νευραλγικής υπηρεσίας και ο άνθρωπος που ήταν αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη του χώρου με τα κατασχεμένα ναρκωτικά.

Του αποδίδεται ότι ήταν εν γνώση του κατ’ οίκον έρευνα που διενήργησε ο έτερος λιμενικός, χωρίς εντούτοις να προβεί στις νόμιμες προβλεπόμενες ενέργειες. Ακόμα του αποδίδεται ότι στις 16 Δεκεμβρίου παρείχε στον υφιστάμενο του την απαραίτητη πρόσβαση στην αποθήκη των ναρκωτικών ουσιών όπου σε έφοδο των στελεχών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων εντοπίστηκαν παραβιασμένοι οι σάκοι που περιείχαν κατασχεμένες ναρκωτικές ουσίες και κανονικά προορίζονταν για καταστροφή.

Κατά τις συνομιλίες τους, τις οποίες διεξήγαγαν μέσω τηλεφωνικών συνδέσεων που ήταν καταχωρημένες σε ανύπαρκτους αλλοδαπούς, χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα συνθηματικά ώστε να δυσχεραίνουν την αποκρυπτογράφηση τους από τις διωκτικές Αρχές.

Για παράδειγμα: «μηχανάκια» ήταν οι πληροφορίες, τα «τηλέφωνα» οι ποσότητες, «αριθμοί» τα λεφτά, το «βραστό» η κοκαίνη, τα «γατάκια», τα κιλά κοκαϊνης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κλιμάκιο της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων προχώρησε, παρουσία του 41χρονου κρητικού αξιωματικού, σε αυτοψία στο χώρο αποθήκευσης των κατασχεμένων ναρκωτικών, ο οποίος φυλάσσεται με αυστηρότατα μέσα (σιδερένιες μπάρες, συναγερμό με ειδικό κωδικό κλπ). Βρέθηκαν 14 σακιά περιέχοντα ποσότητες κοκαίνης από τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις, εκ των οποίων για τις τρεις υπήρχε αίτημα καταστροφής τους. Σάκοι που ήταν σφραγισμένοι από το Γενικό Χημείο του Κράτους, βρέθηκαν παραβιασμένοι.

O 41χρονος Kρητικός ήταν αποκλειστικός υπεύθυνος του φυλασσόμενου χώρου, ο άνθρωπος που ήξερε τον κωδικό ασφαλείας, κατέχοντας και τα κλειδιά. Χωρίς τη δική του παρουσία, ουδείς είχε δικαίωμα να βρεθεί στο χώρο της αποθήκης με τα ναρκωτικά. Ο Kρητικός αξιωματικός φέρεται να έδινε το «ελεύθερο» μόνο στον 41χρονο λιμενικό συγκατηγορούμενο του. Στελέχη της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων θεωρούν ότι ο αξιωματικός έδωσε το «πράσινο φως» στον υφιστάμενο του να πάει στην αποθήκη, όσο εκείνος απασχολούσε τον μοναδικό παρόντα λιμενικό εκτός εγκαταστάσεων, αφήνοντας του το πεδίο ελεύθερο.

