Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών και συγκέντρωση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Δίωρη στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 13:00 έως τις 15:00 οι νοσοκομειακοί γιατροί οι οποίοι παραλάλληλα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ: «Καλούμε τους συναδέλφους να μη δηλώσουν συμμετοχή στα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία

Η κυβέρνηση της ΝΔ απογειώνει την πολιτική της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της υγείας. Αντί να προσλάβει όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για να λειτουργήσουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες (σε όλη την Αττική λειτουργούν οι 130 στις 200) και να μπορούν όλοι οι ασθενείς να χειρουργούνται έγκαιρα, χωρίς να αναγκάζονται να ξανά πληρώσουν, επιβάλλει νόμιμο κρατικό «φακελάκι» στα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία.

Οι υπόλοιποι ασθενείς καταδικάζονται να περιμένουν στις ψηφιακές λίστες αναμονής. Ξέρουμε καλά ότι η απογευματινή λειτουργία θα γίνει εις βάρος της πρωινής.

Όπως ξεκαθάρισε πολλές φορές ο υπουργός Υγείας, δεν σκοπεύει να προσλάβει το αναγκαίο προσωπικό για να λειτουργήσουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Αντί γι’ αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να μπαίνουν στο νοσοκομείο και να φέρνουν ή να βρίσκουν «πελατεία».

Δεν θα επιτρέψουμε να εφαρμοστεί αυτό το έκτρωμα! Δεν πρόκειται να γίνουμε συνένοχοι στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Απαιτούμε:

-Αποκλειστικά Δημόσια & Δωρεάν Υγεία για όλους με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

-Αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για την Υγεία.

-Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και μονιμοποίηση

των συμβασιούχων συναδέλφων.

-Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας.

-Αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Ένταξη στα ΒΑΕ.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν θα αντιμετωπίσουμε ποτέ τον ασθενή ως πελάτη και την υγεία ως εμπόρευμα».

Η ΟΕΝΓΕ

Από την πλευρά της η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) που καλεί «στη στάση εργασίας 1:00 με 3:00 και στην κινητοποίηση στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού στις 2:30, ενάντια στη φιέστα της ντροπής που ετοιμάζει το υπουργείο υγείας», επισημαίνει: «Τιμοκατάλογος δεν μπαίνει στην υγεία και τη ζωή.

Δωρεάν υγεία για όλους.

Μαζί με τους ασθενείς και όλο το λαό να τους σταματήσουμε!

Δε θα επιτρέψουμε στον Υπουργό Υγείας να αντιμετωπίζει τους ασθενείς σα λάφυρα!

Δε θα γίνουμε οι γιατροί “κυνηγοί κεφαλών” για να κάνει μπίζνες το δημόσιο νοσοκομείο επιχείρηση».

Σχετική είδηση: Στον «Ευαγγελισμό» την Πέμπτη το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στην Αθήνα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.