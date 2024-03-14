Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πίσω από βενζινάδικο επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, όπου βρίσκεται συνεργείο αυτοκινήτων.

Στο σημείο βρίσκεται δύναμη της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιά. Έντονος μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε οχήματα που βρίσκονταν στον χώρο του συνεργείου, στην 26ης Οκτωβρίου.

Η φωτιά πιθανότατα ξεκίνησε από έναν κάδο ενώ όταν οι φλόγες επεκτάθηκαν στα οχήματα ακούστηκαν εκρήξεις.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.





