Έκτακτα μέτρα τροχαίας θα ληφθούν σήμερα από τις 12.00 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας λόγω πραγματοποίησης συνάθροισης - συγκέντρωσης και πορείας διαμαρτυρίας, φοιτητικών συλλόγων, εκπαιδευτικών σωματείων, μαθητικών κοινοτήτων και άλλων συλλογικοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία θα εφαρμόσει κατά περίπτωση εκτροπές και διακοπές κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και κατά περίπτωση -όπου είναι απαραίτητο και ανάλογα με την κίνηση των διαδηλωτών-σε οδούς περιμετρικά των Προπυλαίων, της Πλατείας Ομονοίας (Πατησίων, Αιόλου κ.λπ.), της Πλατείας Συντάγματος (Όθωνος, Λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας) καθώς και στους οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου και της Σταδίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση της συνάθροισης - κινητοποίησης

Σε περίπτωση εφαρμογής επιπλέον κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr) έχει δημιουργηθεί ειδικό μπάνερ με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (διαθέσιμο στο https://www.astynomia.gr/ektaktes-kykloforiakes-rythmiseis/sygkentroseis-kinitopoiiseis/).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.