Ξεκινά σήμερα στις 14:00 η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024» το οποίο περιλαμβάνει για πρώτη φορά αυξημένο κουπόνι διακοπών (voucher) αξίας έως και 400 ευρώ. Δικαίωμα υποβολής έχουν μέχρι και τη Δευτέρα 1 Απριλίου 23:59 όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι που καλύπτουν τα κριτήρια (δείτε https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2024).

Οι δικαιούχοι μπορούν να εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν.

Το νέο Πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού, που υλοποιείται με την υποστήριξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε συνεργασία με τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στοχεύει στην άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας με την κάλυψη ενός σημαντικού μέρους του κόστους διαμονής των δικαιούχων.

Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Το Πρόγραμμα που αποτελεί την αναβαθμισμένη ψηφιακή εκδοχή του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022», προβλέπει:

- Αυξημένη επιδότηση 200 Euro ανά δικαιούχο (από 150 Euro που προβλέπονταν στο προηγούμενο Πρόγραμμα),

- Ποσό ύψους 300 Euro σε φυσικά πρόσωπα:

- άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,

- έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας

Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.

- συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και πρόσκληση προϋποθέσεις.

- Ειδική πρόβλεψη για υψηλότερη επιδότηση 400 Euro για ΑμεΑ με αναπηρία από 67% και άνω και δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με αναπηρία από 67% και άνω.

- Ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

- 'Αμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

- Ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή σε δόσεις μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024, ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.

Αίτηση για το Πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν πολίτες που πληρούν τα κάτωθι εισοδηματικά κριτήρια:



ΑΤΟΜΙΚΟ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΓΑΜΑ Ή ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ)

ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 19.000 ευρώ

ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ 20.500 ευρώ

ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ 22.000 ευρώ

ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ 24.000 ευρώ

ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΚΝΑ 29.000 ευρώ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)

ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 31.000 ευρώ

ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ 32.500 ευρώ

ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ 34.000 ευρώ

ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ 36.000 ευρώ

ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΚΝΑ 41.000 ευρώ

Πηγή: skai.gr

