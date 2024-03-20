Στα μυστικά της παρασκευής του κρητικού ντάκου και στο άνοιγμα φύλλου για μυζυθρωπιτάκια μυήθηκαν οι φοιτητές και οι καθηγητές του διάσημου πανεπιστημίου «Yale» στην Αμερική. Ο Δημήτρης Καλαϊτζιδάκης, διευθυντής λειτουργιών του ξενοδοχειακού ομίλου της Grecotel (Grecotel Operations Director) έχοντας λάβει επίσημη πρόσκληση από το διάσημο Πανεπιστήμιο, ολοκλήρωσε σειρά διαλέξεων παρουσιάζοντας το πρότυπο του υγιεινού τρόπου ζωής των παππούδων μας στην Κρήτη. Η Grecotel «έστρωσε» το τραπέζι στο εν λόγω πανεπιστήμιο, αφού μαζί με τον κύριο Καλαϊτζιδάκη καλεσμένος ήταν και ο σεφ του ξενοδοχείου Amirandes Βαγγέλης Φρονιμάκης.

Να τονιστεί ότι στελέχη του εν λόγω πανεπιστημίου είχαν δώσει το «παρών» στα επιστημονικά συνέδρια της Grecotel στο Ρέθυμνο. «Το Yale Hospitality μετά την συμμετοχή των δυο υψηλόβαθμων στελεχών τους στα δυο διεθνή επιστημονικά βιωματικά συνέδρια του Ελληνικού Κέντρου Αριστείας για Υγεία και Ευεξία που έγιναν στα ξενοδοχεία της Grecotel στο Ρέθυμνο το 22 & το 23, επέλεξε την Grecotel σαν στρατηγικό συνεργάτη για να εκπαιδεύσει τα στελέχη του», ανάφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κ. Καλαϊτζιδάκης.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Grecotel υλοποίησε το Κέντρο Αριστείας για την Υγεία και την Ευεξία που δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως. Το Κέντρο έχει στόχο την προώθηση των αξιών του Ελληνικού πολιτισμού με αιχμή του δόρατος την Μεσογειακή Διατροφή που βασίζεται στην Κρητική Δίαιτα και έχει αποδειχθεί εδώ και δεκαετίες διεθνώς ως ο πιο υγιεινός τρόπος ζωής (7 Countries Study).

Φέτος το 3ο συνέδριο του Κέντρου Αριστείας, που διοργανώνει η Grecotel θα λάβει χώρα στις 29 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Amirandes.

