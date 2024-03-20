Αθηναϊκή Λέσχη και Δειπνοσοφιστήριον: μια νέα σύμπραξη με μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Η ιστορία της Αθηναϊκής Λέσχης χαρακτηρίζεται από την εκλεκτική της πορεία και τον πολιτισμό που έχει διαμορφώσει κατά την διάρκεια των 149 χρόνων της ύπαρξής της.

Η ιδέα για τη δημιουργία της Λέσχης γεννήθηκε στην παλιά Αθήνα του 1875, μία εποχή που η πρωτεύουσα του Νεοσύστατου Ελληνικού κράτους αποτελούσε ένα κέντρο πολιτισμού και κοινωνικής ζωής.

Από τους πρώτους επίλεκτους ιδρυτές μέχρι τα σημερινά μέλη της, η Αθηναϊκή Λέσχη έχει διατηρήσει τη φιλοσοφία της αρχικής της ιδέας, που στόχευε στη δημιουργία ενός κλειστού χώρου ανδρών αντίστοιχου των Αγγλικών Λεσχών, όπου η ψυχαγωγία και οι αθλητικές δραστηριότητες θα συνδυάζονταν με τον πνευματικό και κοινωνικό συναγωνισμό.

Η λίστα των προσωπικοτήτων που έχουν υπάρξει μέλη της Αθηναϊκής Λέσχης είναι εντυπωσιακή αφού, από της ιδρύσεως της, ο τότε αείμνηστος Βασιλεύς Γεώργιος ο Α’ δέχτηκε να είναι επίτιμος Πρόεδρος της Λέσχης και οι Πρίγκηπες επίτιμα Μέλη και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα βάσει του Καταστατικού της και επιπλέον περιλαμβάνει 29 πρωθυπουργούς, υπουργούς, ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες και πολλούς άλλους κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής και διεθνούς κοινότητας. Με την εξαιρετική και ξεχωριστή θέση που κατέχει στον κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο, η Αθηναϊκή Λέσχη συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο σημαντικά ιδρύματα της ελληνικής κοινωνίας, προσφέροντας έναν χώρο όπου η αριστοκρατία, η πνευματική εξέλιξη και η κοινωνική συνάντηση συνυπάρχουν με αρμονία και ευγένεια.

Από την εποχή της ίδρυσής της έως σήμερα, η Λέσχη συνεχίζει να αναπτύσσεται και να προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις της εποχής, διατηρώντας παράλληλα τις αρχές και τις παραδόσεις που της κληροδότησαν οι προγενέστεροι. Με κοινό παρονομαστή την προσήλωση στην παράδοση και την ποιότητα, το Δειπνοσοφιστήριον ανέλαβε τη λειτουργία του φημισμένου εστιατορίου της Λέσχης.

Με κοινό παρονομαστή το υψηλό επίπεδο αριστείας και εκλεκτικότητας, η συνεργασία της Αθηναϊκής Λέσχης με το Δειπνοσοφιστήριον που απαριθμεί 25ετη πορείας στον χώρο της εστίασης, αποτελεί μια συνέργεια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και έχει ως στόχο την γαστρονομική εμπειρία που παρέχεται στα Μέλη της πιο ιστορικής λέσχης της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.