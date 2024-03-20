Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σοκάρουν τα μηνύματα που αντάλλαζε η 25χρονη που φέρεται να είναι αρχηγός κυκλώματος μαστροπείας με το ανήλικο θύμα της προκειμένου να την «ρίξει» στα κρεβάτια πελατών έναντι αμοιβής.

Στους διαλόγους που φέρνει στο φως το skai.gr η 25χρονη ασκεί πίεση στα κορίτσια θύματα του ροζ κυκλώματος, ενώ δεν διστάζει να τις εκβιάσει συναισθηματικά προκειμένου να πετύχει τον σκοπό της.

Στους διαλόγους φωτιά που καίνε την 25χρονη αναφέρεται χαρακτηριστικά :

25χρονη: Εγώ δεν έχω φίλες και ούτε κάνω, αν έκανα και εγώ στα ... μου αλλά ξέρεις ότι δεν έχω κανέναν να μου δίνει λεφτά .

Αν είχα γονείς ok.

Ανήλικη: Ναι απλά αν είναι να μείνω με 50 (ευρώ) και να έχεις εσύ 100

25χρονη: - Εγώ με αυτά τρώω, αν δεν έχω και αυτά δεν τρώω καν … και το ξέρεις!

Πηγή: skai.gr

