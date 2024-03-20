Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που κυκλοφορούσαν με κλεμμένη μοτοσυκλέτα στη Νέα Σμύρνη

Συνελήφθησαν πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (20-3-2024) στη Νέα Σμύρνη, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, -2- ανήλικοι, ηλικίας 16 ετών, για -κατά περίπτωση- κλοπή κατά συναυτουργία, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορουμένους στην περιοχή της Νέας Σμύρνης να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Παρά τη χρήση ηχητικών σημάτων που έγινε από τους αστυνομικούς, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας ανέπτυξε ταχύτητα και παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες προκειμένου να διαφύγει της σύλληψης.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα και κινήθηκαν πεζή ωστόσο οι αστυνομικοί τους εντόπισαν και τους ακινητοποίησαν.

Σημειώνεται ότι στην κατοχή ενός από τους -2- κατηγορουμένους, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -0,5- γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Σμύρνης, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.