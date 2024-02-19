Στα επείγοντα ο 45χρονος πατέρας της οικογένειας Παλαιοχριστιανών

Ο πατέρας της οικογένειας παλαιοχριστινών στην Κορινθία, πήγε συνοδεία αστυνομικών στα επείγοντα του νοσοκομείου Κορίνθου εξετάστηκε και έφυγε.

Ο 45χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη (21.02.2024) για τις κατηγορίες της απείθειας, έκθεσης ανηλίκων και για το νόμο περί υποχρεώτικότητας φοίτησης.

Μέχρι τότε ο πατέρας της πολύτεκνης οικογένειας θα κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Κορίνθου.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ο 45χρονος βγαίνει από τον εισαγγελέα:

Ο δικηγόρος του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, είπε στο Korinthostv.gr ότι σύντομα ο εντολέας μου θα είναι ελεύθερος με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου διότι τα αδικήματα αυτά δεν υποστηρίζονται λόγω του ότι το παιδί έχει φοιτήσει και τις τρεις τάξεις του δημοτικού, το ίδιο και το δεύτερο παιδί όταν κατοικούσαν στην Αττική.

Δεν υφίσταται η κατηγορία.

Θα δει η πολιτεία όλες τις περιπτώσεις.

Υπάρχουν και άλλες πολλές οικογένειες που ζουν ομαδικά, αντισυμβατική ζωή παντού στην Ελλάδα και δεν έχουν τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα.

Πηγή: skai.gr

