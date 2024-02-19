Στην αντεπίθεση αποφάσισε να βγει ο Κώστας Πολυχρονόπουλος, καταθέτοντας μηνύσεις «σε βάρος όσων επιδίδονται αλόγιστα και άκριτα σε συκοφαντίες».

Ο «άλλος άνθρωπος», ο οποίος ελέγχεται για τη διαχείρηση των χρημάτων της οργάνωσης, «ανέβασε» στο Facebook την απόφασή του να προφύγει στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας πως «αυτή είναι μόνο η αρχή».

Ακολουθεί η δήλωση του Κώστα Πολυχρονόπουλου:

«Σήμερα έγινε η αρχή προκειμένου να λάμψει η αλήθεια, να αποκατασταθεί το όνομα του «Άλλου Ανθρώπου» και μαζί με αυτό και η εμπιστοσύνη του κόσμου στην αλληλεγγύη, στην προσφορά, στην ανθρωπιά. Έχω πάρει την απόφαση να παλέψω, όχι για εμένα αλλά για τους χιλιάδες ανθρώπους τους οποίους αγκάλιαζε καθημερινά ο «Άλλος Άνθρωπος» με μεγάλη προσπάθεια και αγάπη, αλλά και για τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να πιστεύουν στο «όραμα» μου, που με συναντούν τυχαία στον δρόμο ή μου στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης, μοιράζοντας μου απλόχερα κουράγιο και ελπίδα, ακόμα και στις δύσκολες αυτές στιγμές, όπως ακριβώς κάνει και ο «Άλλος Άνθρωπος».

Στα πλαίσια αυτά και έχοντας κίνητρο την αγάπη και την υποστήριξη του κόσμου αποφάσισα να καταθέσω μηνύσεις και να κινηθώ νομικά σε βάρος όσων επιδίδονται αλόγιστα και άκριτα σε συκοφαντίες, αμαυρώνοντας την ιδέα του «Άλλου ανθρώπου» και σκορπώντας καχυποψία, αναλήθειες, ψέματα και διχόνοια. Και αυτή, όπως προείπα, είναι μόνο η αρχή. Από εδώ και πέρα όποιος κινείται εναντίον του «Άλλου Άνθρωπου» θα με βρει απέναντι του και θα κληθεί να υποστεί όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Το οφείλω σε εμένα, σε εσάς, στην ιδέα του «Άλλου Ανθρώπου» την οποία πρέπει πάση θυσία να διατηρήσουμε ζωντανή. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο καλώ όσους από εσάς μπορείτε και θέλετε να συνεισφέρετε σε υλικά και μόνο αγαθά (τρόφιμα, γάλα, φρυγανιές, καφέ, κρουασάν, μπολάκια, ποτηράκια, κέικ κλπ), προκειμένου να διατηρηθεί το κοινωνικό έργο του «Άλλου ανθρώπου», το οποίο τις τελευταίες μέρες βάλλεται και έχει υποστεί βλάβη, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να κινδυνεύουν να μείνουν νηστικοί, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς αγάπη. Και σας καλώ, όχι μόνο να στείλετε πράγματα, αλλά,οπως λεω από την αρχή που ξεκινήσαμε,να τα φέρετε και να τα μαγειρέψουμε μαζί στην Μ Αλεξάνδρου 109 Κεραμεικος ,εκεί που είμαστε κάθε μέρα από Τρίτη εως και Κυριακή από 10:00-17:00. Γιατί ο Άλλος είσαι ΕΣΥ!!

Ο «Άλλος Άνθρωπος» μας έχει ανάγκη πιο πολύ από κάθε άλλη φορά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς!».





