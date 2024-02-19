Συναγερμός για ύποπτους φακέλους στα ΕΛΤΑ της Δροσιάς σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στην αστυνομία.
Υπάλληλος των ΕΛΤΑ έκρινε ότι οι τέσσερις φάκελοι είναι ύποπροι και ενημέρωσε την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο ΤΕΕΜ.
Προορισμός των φακέλων ήταν το ΑΤ Περιστερίου.
Πηγή: skai.gr
