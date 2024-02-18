Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση της αστυνομίας στην Κορινθία, στην περιοχή όπου διέμενε απομονωμένη η αυτοαποκαλούμενη «παλαιοχριστιανική κοινότητα» που απασχόλησε τα ΜΜΕ τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ανήλικων παιδιών που βρίσκονται στον συγκεκριμένο χώρο.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, στο σημείο βρίσκεται δικαστικός λειτουργός, κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ πρόκειται να δουν τις συνθήκες διαβίωσης των τεσσάρων ανήλικων παιδιών και να τα απομακρύνουν από την περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ επιχείρησαν στα παραπήγματα προκειμένου να προσαγάγουν τον 47χρονο άνδρα.

Όπως ανέφερε η Ιωάννα Μάνδρου στην εκπομπή «Δεκατιανοί», «σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες από τις εισαγγελικές αρχές, η αστυνομία βρήκε μόνο τον πατέρα, τον επικεφαλής της ομάδας και μόνο το 15χρονο παιδί».

Επίσης, όπως είπε η κα Μάνδρου«ο ίδιος έχει ισχυριστεί στις εισαγγελικές αρχές ότι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, τα τρία παιδιά και η σύζυγος έχουν φύγει για ασφαλέστερο σημείο χωρίς να το κατονομάσει» και πως «γίνεται παράλληλη έρευνα σε περιοχή της Λαμίας».

«Οι εισαγγελικές αρχές έχουν κινήσει τις διαδικασίες για να αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών από τους γονείς και να πάνε σε κοινωνικές δομές και θα γίνει προσαγωγή του 47χρονου», πρόσθεσε.

Τι είπε στους «Δεκατιανούς» ο κυνηγός που του έκαψαν το αυτοκίνητο

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο 67χρονος κυνηγός που υπέβαλε μήνυση για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο χωράφι, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτός μας προκάλεσε, αυτός μας τουφέκισε, αυτός πήγε να βάλει φωτιά να μας κάψει το αυτοκίνητο χωρίς να τον ενοχλήσουμε καθόλου. Δεν είναι ότι ήμασταν κοντά και τον ενοχλήσαμε».

«Ήμασταν σε απόσταση 300 μέτρων από το σπίτι του. Δεν τον είδαμε αλλά ξέραμε ότι εκεί είναι ένας ιδιότροπος. Δεν περιμέναμε να φτάσει σε αυτό το σημείο», πρόσθεσε.

«Δεν τυχαίνει να πηγαίνουμε εκεί για κυνήγι, πήγε το σκυλί και πήγαμε και εμείς. Εμείς είχαμε πάει μέσα σε ένα ρέμα, δεν έχει καμία σχέση ο κύριος, δεν είναι ιδιοκτησία του. Δεν πρόλαβα να κατέβω από το αυτοκίνητο και να προχωρήσω 50 μέτρα, είχε βάλει φωτιά στο αυτοκίνητο. Κάποιος από τους κυνηγούς του φώναξε τι κάνεις εκεί; Θα μας σκοτώσεις; Αντί να μας απαντήσει, έριξε τουφεκιά ανάμεσα σε μένα και τον άλλο κυνηγό. Ήταν προκατειλλημμένος, ήταν έτοιμος για το κακό», τόνισε ο 67χρονος κυνηγός.

