Σοκάρουν τα στοιχεία γυναικοκτονιών στην Ελλάδα για το 2023

Μάκης Συνοδινός

Η 6η γυναικοκτονια για το 2023 είναι αυτή στην Σαλαμίνα -εφόσον αποδειχθεί πως ο 70χρονος σύντροφος της την σκότωσε - ενώ το 2022 συνολικά σε όλη την επικράτεια είχαμε 13 γυναικοκτονιες σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας.

Όσον αφορά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας το 2022 είχαμε 11534 περιστατικά και το πρώτο εννιάμηνο του 2023, 8865.

