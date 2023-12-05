Με τους δύο από τους πέντε κατηγορούμενους, που βρέθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, να οδηγούνται στην φυλακή ολοκληρώθηκε η απολογητική διαδικασία για την υπόθεση ψευδών συνταγογραφήσεων, που φέρεται να έχει προκαλέσει ζημιά στον Οργανισμό, η οποία υπολογίζεται σε ποσό άνω των 500 χιλιάδων ευρώ.

Προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση κρίθηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος ορισμένων εκ των εμπλεκόμενων εταιρειών και παράγοντας σε αθλητικό Σύλλογο της Βόρειας Ελλάδας και ένας λογιστής, στον οποίο τα στοιχεία της δικογραφίας αποδίδουν κεντρικό ρόλο στην διαχείριση των επίμαχων νομικών σχημάτων.

Ανακρίτρια και Εισαγγελέας έκριναν προσωρινά ελεύθερους τους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενους, που απολογήθηκαν νωρίτερα ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, αποφασίζοντας ότι πρέπει να καταβάλλουν χρηματική εγγύηση που ορίστηκε σε ποσά από 8 έως και 10 χιλιάδες ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι , οι οποίοι αρνούνται το κατηγορητήριο σε βάρος τους, είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη, ψευδές βεβαιώσεις, δωροδοκία υπαλλήλου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η υπόθεση αφορά την έκδοση ψευδών παραστατικών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, εν αγνοία τους, σε συνεργασία με γιατρούς που παρείχαν έναντι αμοιβής τις υπηρεσίες τους στην ομάδα.

Σύμφωνα με την δικογραφία , η δράση των κατηγορούμενων φαίνεται να έχει ξεκινήσει το 2018 , ενώ σύντομα οι δικαστικές αρχές θα ζητήσουν εξηγήσεις και από τους εμπλεκόμενους γιατρούς . Μάλιστα σε καταθέσεις τους κάποιοι εκ των ασθενών τα ΑΜΚΑ των οποίων εμφανίζονται στις επίμαχες ψευδείς συνταγές, φαίνεται να λένε πως δεν γνωρίζουν καν τους γιατρούς που συνταγογράφησαν με τα στοιχεία τους. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις , τα ΑΜΚΑ που χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν ασθενείς που δεν βρίσκονται στην ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

