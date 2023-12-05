Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Μια 43χρονη εντοπίστηκε νεκρή από πυροβολισμούς εντός της οικίας της οδο Αίαντος 8, στα Αμπελάκια Σαλαμίνας.

Η γυναίκα φέρει τραύματα στο στήθος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν δύο κάλυκες.

Γείτονες της άτυχης γυναίκας ειδοποίησαν την αστυνομία γύρω στις 9.30 το πρωί, αφού άκουσαν φασαρία και στη συνέχεια πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εμένε μόνη της και ήταν διαζευγμένη.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.