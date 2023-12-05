Θρίλερ με τη δολοφονία 43χρονης στη Σαλαμίνα: Αναζητείται ο 70χρονος σύντροφός της - Τον είχε καταγγείλει για κακοποίηση

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση δολοφονίας της 43χρονης στη Σαλαμίνα, καθώς νεότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 43χρονη η οποία ήταν χωρισμένη, μητέρα ενός παιδιού και έμενε μόνη, φέρεται να είχε καταγγείλει τον σύντροφο της, έναν 70χρονο άντρα, για κακοποίηση και ξυλοδαρμό πριν από λίγα 24ωρα, και συγκεκριμένα στις 2 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Skai.gr, μετά την καταγγελία για κακοποίηση από τον σύντροφο της, δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ ο 70χρονος αν και αναζητήθηκε τότε δεν εντοπίστηκε.

Οι αστυνομικοί μάλιστα της πρότειναν να εγκαταστήσει στο κινητό της panic button και σε περίπτωση που κινδυνεύσει να το ενεργοποιήσει και εκείνη το δέχτηκε. Επιπλέον, την παρότρυναν να μην επιστρέψει στην οικία όπου διέμεναν και το θύμα όντως πήγε στο πατρικό της σπίτι.

Εκεί στο πατρικό της σπίτι έφτασε σήμερα νωρίς το πρωί ο 70χρονος, ο οποίος πλέον θεωρείται ύποπτος, αναζητήθηκε από αστυνομικούς, αλλά δεν εντοπίστηκε.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως έχει δωθεί σήμα από τις Αρχές στο λιμάνι της Σαλαμίνας, καθώς υποπτεύονται πως θα επιχειρήσει να διαφύγει από την περιοχή.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από πυροβολισμούς εντός της οικίας της οδο Αίαντος 8, στα Αμπελάκια Σαλαμίνας. Έφερε τραύματα στο στήθος, ενώ στο σημείο που βρέθηκε νεκρή εντοπίστηκαν δύο κάλυκες.

Γείτονες της άτυχης γυναίκας ειδοποίησαν την αστυνομία γύρω στις 9.30 το πρωί, αφού άκουσαν φασαρία και στη συνέχεια πυροβολισμούς.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

