Το Μνημείο των Αθανάτων του Έθνους, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 29 Νοεμβρίου στο στρατόπεδο «Παπάγου», πολύ σύντομα θα είναι επισκέψιμο για πολίτες.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το Μνημείο των Αθανάτων όπου αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα 121.692 πεσόντων στους Αγώνες του Έθνους, πολύ σύντομα θα καταστεί επισκέψιμος χώρος για στρατιωτικούς και πολίτες που δεν υπηρετούν στο Στρατόπεδο «Στρατηγού Αλεξάνδρου Παπάγου».

Εξάλλου, το ΓΕΕΘΑ προσανατολίζεται κατά τις εργάσιμες ημέρες να δέχεται σχολεία, σχολές κτλ, ενώ κατά τις αργίες και τα σαββατοκύριακα να είναι ανοιχτό για λοιπούς πολίτες που θα θέλουν να το επισκεφθούν.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα δημιουργηθεί ειδικός χώρος στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ με πληροφορίες αποκλειστικά για το Μνημείο των Αθανάτων του Έθνους. Θα υπάρξει δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) περιήγησης μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ με σκοπό τη γνωριμία με το Μνημείο μέσω διαδραστικών τρόπων, όπως η εικονική ξενάγηση. Μεσοπρόθεσμα, θα προχωρήσει η κατάρτιση και εκτύπωση μικρού ενημερωτικού φυλλαδίου με τα στοιχεία «ταυτότητος» και τους συμβολισμούς του Μνημείου, προς διανομή στους επισκέπτες. Παράλληλα, θα προχωρήσει η παροχή εξειδικευμένης ξενάγησης με απαραίτητες πληροφορίες στα ελληνικά, με δυνατότητα ακρόασης της ξενάγησης και σε άλλες γλώσσες μέσω εφαρμογής σε smartphone.

Ακόμη, θα δημιουργηθεί ηχογράφημα (podcast) για το Μνημείο, το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε όλους μέσω της ιστοσελίδας του ΓΕΕΘΑ ενώ αργότερα, μετά από χωροταξική μελέτη του περιβάλλοντος χώρου του Μνημείου, εξετάζεται η κατασκευή καταστήματος δώρων (gift shop) και, πιθανόν, μικρού κυλικείου για προμήθεια νερού.

Τέλος, πριν την έναρξη των επισκέψεων του κοινού έχουν προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις όλων των Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών της Ελλάδος.

