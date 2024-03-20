Από σήμερα τίθενται σε εφαρμογή οι μειώσεις σε περίπου 100 κωδικούς προϊόντων για την έμμηνο ρύση όπως ανακοίνωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, σημειώνοντας ότι θα βγει και σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι μέσω του e-katanalotis ο πολίτης θα μπορεί να δημιουργεί το προσωπικό του καλάθι με προϊόντα και να βλέπει μέσω χάρτη σε ποια καταστήματα κοντά στο σπίτι του πωλούνται πιο φθηνά, ώστε να μπορεί να τα αγοράζει εκεί που είναι φθηνότερα

Σημείωσε ότι αυτή η πλατφόρμα θα λειτουργήσει πολύ πριν το Πάσχα. Εξήγησε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να έχει παρουσιαστεί μέχρι την 1η εβδομάδα του Απριλίου.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται όπως και οι προσπάθειες να αποτραπούν τα - έστω και λιγοστά- φαινόμενα αισχροκέρδειας

Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα οι πολυεθνικές κατέβασαν τις τιμές στα προϊόντα στα οποία επιβλήθηκαν πρόστιμα

Πηγή: skai.gr

