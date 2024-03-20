Κατερίνη: 83χρονη δώρισε εξοπλισμένο ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ Πιερίας

Ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο δώρισε σήμερα στο ΕΚΑΒ Πιερίας, μια 83χρονη συνταξιούχος. Ο λόγος για την Ειρήνη Παρασκευοπούλου Παμπέρη, που ξεκίνησε τις διαδικασίες δωρεάς του ασθενοφόρου, πριν από έναν χρόνο.

Όπως λέει η ίδια προέβη σε αυτή την ανιδιοτελή πράξη στη μνήμη του γιου της που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών μετά από μάχη με ασθένεια που έδωσε στο νοσοκομείο της πόλης αλλά και στον «Άγιο Δημήτριο» στη Θεσσαλονίκη, του συζύγου, αλλά και του πατέρα της.

«Νομίζω ότι θα τον φέρουν από μέσα» είπε εμφανώς συγκινημένη η κυρία Μαρία στη θέα του ονόματος του παιδιού της στην πόρτα του ασθενοφόρου.

Όπως εξήγησε τα χρήματα για τη δωρεά προήλθαν «από το αίμα του πατέρα μου, ο οποίος πέθανε στην τελευταία μάχη τον Φεβρουάριο του 1941 στο Τεπελένι προσπαθώντας να γλιτώσει άλλο πατριώτη».

Τότε το ελληνικό κράτος έδωσε 15 στρέμματα στην οικογένεια αλλά, όπως εξήγησε η κυρία Μαρία «δεν τα πειράξαμε, το θεωρήσαμε ιεροσυλία». Όταν, όμως, έγινε αναγκαστική απαλλοτριώση για την κατασκευή αυτοκινητόδρομου η κυρία Μαρία πλήρωσε τους δικηγόρους «και τα υπόλοιπα χρήματα τα άφησα στην τράπεζα».

Με αφορμή τη δωρεά είπε «και ένα άτομο να προλάβουμε, φτάνει» προσθέτοντας το ευχαριστώ της στους γιατρούς και στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνη.

