Για μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών 15% σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων χάρη στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση από 1ης Μαρτίου έκανε λόγο στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.





«Είχαμε αποκλιμάκωση σε καθαριστικά σπιτιού, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, βρεφικές πάνες, βρεφικό γάλα (...) 3.912 κωδικούς» σημείωσε ο υπουργός. Από 20 Μαρτίου ανάλογο μέτρο θα αφορά και τα προϊόντα εμμήνου ρήσεως.

«Βεβαίως έχουμε προϊόντα στα οποία οι τιμές έχουν μειωθεί περισσότερο, και προϊόντα στα οποία οι τιμές έχουν μειωθεί λιγότερο» διευκρίνισε.



Για το βρεφικό γάλα δήλωσε ότι «έχουμε θέσει πλαφόν κέρδους στις εταιρείες που πωλούν το βρεφικό γάλα, και εκεί είδαμε τις τιμές να μειώνονται κατά 15%». «Μια εταιρεία που πωλεί βρεφικό γάλα μόνο στα φαρμακεία έχει μειώσει την τιμή κατά 30%» δήλωσε δε.



«Η τρίμηνη απαγόρευση σε προωθητικές ενέργειες, σε προσφορές προϊόντων τα οποία πριν έχουν ανατιμηθεί, είναι ένα άλλο σημαντικό μέτρο που έχει αποτρέψει χιλιάδες αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Αυτό το μέτρο για το μήνα Φεβρουάριο έχει μειώσει τα προϊόντα τα οποία ανατιμήθηκαν κατά 80%» τόνισε.



Για τα νωπά προϊόντα ο υπουργός ανέφερε ότι υπάρχει το μέτρο «καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι» που επίσης εφαρμόζεται από 1ης Μαρτίου.



«Υποχρεώσαμε όλους τους μεσάζοντες που αγοράζουν τα προϊόντα από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ να πουλάνε στα τιμολόγια σε καθαρές τιμές χωρίς εκπτώσεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που θολώνουν τελικά την εικόνα για να έχουμε διαφάνεια στις τιμές της εφοδιαστικής αλυσίδας και να τους ελέγχουμε πολύ πιο εύκολα για αισχροκέρδεια» σημείωσε ο κ. Σκρέκας.



«Δεν εφησυχάζουμε, ούτε λέμε ότι λύσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι διαρκής η μάχη κατά της ακρίβειας, αλλά η Ελλάδα έχει πάρει τα πιο πολλά, τα πιο δραστικά μέτρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα» είπε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

