Σεισμική δόνηση 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στον Μαραθιά Φωκίδας

Σύμφωνα με αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε οκτώ χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Μαραθιά (Φωκίδα).

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις 23:25 χθες το βράδυ στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Κορινθίας και της Φωκίδας.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 15 χιλιόμετρα βόρεια από το Αίγιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

