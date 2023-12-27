Σεισμική δόνηση 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στον Μαραθιά Φωκίδας

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις 23:25 χθες το βράδυ στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Κορινθίας και της Φωκίδας.
Σύμφωνα με αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε οκτώ χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Μαραθιά (Φωκίδα).
Σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 15 χιλιόμετρα βόρεια από το Αίγιο.
