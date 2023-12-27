Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. λίγο μετά τις 21.00 το βράδυ της Τρίτης, όταν κάτοικοι της Νέας Σμύρνης κάλεσαν την Αστυνομία και ανέφεραν πως άκουσαν φωνές από σπίτι στην οδό Σταδίου.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν ένα παιδί 16 ετών να φέρει σοβαρά τραύματα από μαχαίρι ή ψαλίδι στη θωρακική χώρα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του,.

Ακόμη δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέσα στο σπίτι την ώρα που έγινε η τραγωδία βρίσκονταν η μητέρα, η γιαγιά, ο 18χρονος αδερφός του και η φίλη του 18χρονου.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

