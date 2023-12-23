Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Όσο περνούν οι ώρες συμπληρώνονται τα κομμάτια του παζλ της εν ψυχρώ δολοφονίας του 71χρονου χθες βράδυ στα Καλύβια Αττικής από τον 16χρονο γιο του και οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι σοκαριστικές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πριν το έγκλημα ο ανήλικος πατροκτόνος δράστης διασκέδαζε με τον 19χρονο αδερφό του και την Μολδαβή μητέρα του στην Αθήνα. Γύρω στις 21:00 επέστρεψε στο πατρικό του στην οδό Γαλήνης στα Καλύβια.

Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε και το θύμα στο σπιτι και μετά από διαπληκτισμό που είχαν, ο 16χρονος με δυο μαχαίρια -συγκεκριμένα ένα μαχαίρι και μια λάμα- του επιτέθηκε φέροντας του μαχαιριές στον θώρακα τη κοιλιακή χώρα και τον λαιμό, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Ο 71χρονος αιμόφυρτος προσπάθησε να διαφύγει αλλά ήταν αργά. Στην προσπάθεια του να κατέβει τις σκάλες για να διαφύγει έπεσε νεκρός στην αυλή του ισογείου.

Ο 16χρονος - ο οποίος κατηγορείται για «ανθρωποκτονία από δόλο» - επικοινώνησε αμέσως με την μητέρα του όπου τις περιέγραψε τι είχε συμβεί ενώ στους αστυνομικούς που λίγο αργότερα του φόρεσαν χειροπέδες κατέθεσε πως ζούσε ένα καθημερινό εφιάλτη πίσω από τις κλειστές πόρτες του πατρικού του.

Στην κατάθεση του είπε ακόμη πως δεν άντεχε άλλο τις προσβολές και την κακοποίηση από τον πατέρα του και τον σκότωσε.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον skai.gr πως ο δράστης δεν αντιμετώπιζε κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα, ούτε έχει σχέση με ναρκωτικές ουσίες.

Η μητερά και ο αδερφός του είχαν εγκαταλείψει τον 71χρονο

Το θύμα είχε δύο παιδιά με την πρώην σύντροφο και μητέρα του 16χρονου, με καταγωγή από τη Μολδαβία.

Ο μεγαλύτερος αδερφός του είχε φύγει από το σπίτι μαζί με την μητέρα τους, ενώ ο 16χρονος έμενε με τον πατέρα του μέχρι να ενηλικιωθεί .

Το θύμα ήταν εκδότης τοπικού μέσου και ιδιοκτήτης ιστοσελίδας.

