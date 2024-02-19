Χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ανδρών που παρασύρθηκαν από τα ισχυρά ρεύματα το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ έκαναν κανό στη θαλάσσια περιοχή της Χώρας Σφακίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για δύο Ρεθυμνιώτες 44 και 50 ετών.

Για τις έρευνες τις οποίες συντονίζει το ΕΚΣΕΔ σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα, ένα της πολεμικής αεροπορίας και ένα του πολεμικού ναυτικού.

Ο δύο άντρες φέρεται να φοράνε σωσίβια, ενώ έχουν ενημερωθεί οι οικογένειες τους.

