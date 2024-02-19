Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλες καθυστερήσεις και σήμερα στους δρόμους του λεκανοπεδίου

Πού σημειώντονται καθυστερήσεις

UPDATE: 08:54
κίνηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλες καθυστερήσεις σε μήκος οκτώμιση χιλιομέτρων σημειώνονται:

  • στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από του Ρέντη προς Νέα Χαλκηδόνα
  • στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φυλής προς Κόμβο Κύμης
  • περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό
  • στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό
  • στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνστανίνου - Βασιλίσσης Σοφίας έως τους Αμπελοκήπους  
  • δύο ρεύματα Κατεχάκη ανάμεσα στην Ηλιούπολη και τον Βύρωνα
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνηση τώρα Κηφισός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark