Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλες καθυστερήσεις σε μήκος οκτώμιση χιλιομέτρων σημειώνονται:

στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από του Ρέντη προς Νέα Χαλκηδόνα

στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φυλής προς Κόμβο Κύμης

περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό

στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό

στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνστανίνου - Βασιλίσσης Σοφίας έως τους Αμπελοκήπους

δύο ρεύματα Κατεχάκη ανάμεσα στην Ηλιούπολη και τον Βύρωνα

Πηγή: skai.gr

