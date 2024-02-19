Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Μεγάλες καθυστερήσεις σε μήκος οκτώμιση χιλιομέτρων σημειώνονται:
- στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από του Ρέντη προς Νέα Χαλκηδόνα
- στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φυλής προς Κόμβο Κύμης
- περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό
- στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό
- στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνστανίνου - Βασιλίσσης Σοφίας έως τους Αμπελοκήπους
- δύο ρεύματα Κατεχάκη ανάμεσα στην Ηλιούπολη και τον Βύρωνα
Πηγή: skai.gr
