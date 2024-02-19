Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στην πόλη της Πρέβεζας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, προηγήθηκε καταγγελία από τέσσερις νεαρούς ημεδαπούς (δύο εκ των οποίων ανήλικοι), ότι το βράδυ της προηγούμενης ημέρας (16-02-2024) στην πόλη της Πρέβεζας, άγνωστος, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, τους προσέγγισε και αφού τους εξύβρισε και τους απείλησε, στη συνέχεια επέδειξε όπλο που έφερε στη ζώνη του.

Ακολούθως, οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή, ενώ το άτομο προκάλεσε με μαχαίρι φθορές σε μοτοποδήλατό τους.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε της καταγγελίας, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αεροβόλο πιστόλι σφαιριδίων,

μαχαίρι κατάδυσης, μήκους 22 εκατοστών,

κουκούλα τύπου «full face» και

συσκευή «laser».

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας.

