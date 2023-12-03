Επίθεση με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στο Π. Φάληρο

Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 3.30 τα ξημερώματα άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.

Από την έκρηξη προκλήθηκε μαύρισμα στην πρόσοψη της πολυκατοικίας.

Στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα από δοχείο εύφλεκτου υλικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.