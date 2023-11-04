Σε ρυθμούς προσφορών ο Νοέμβριος: Πότε έρχεται η Black Friday κι η Cyber Monday

Με ένα δεκαήμερο προσφορών που ξεκίνησε ήδη, το λιανεμπόριο θα προσπαθήσει να ζεστάνει την αγορά η οποία υπό το βάρος των πληθωριστικών πιέσεων είναι παγωμένη, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους για μια ευρεία γκάμα κατηγοριών σε πολύ καλύτερες τιμές.

Στην ίδια λογική, πολλές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες τη διαφήμιση της Black Friday η οποία εφέτος είναι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, ένα μήνα πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά και της Cyber Monday, την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου.

Στην αιχμή των προσφορών βρίσκονται τα προϊόντα τεχνολογίας με τις αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών να πρωτοστατούν στις προωθητικές δράσεις, προσφέροντας στους καταναλωτές, μεταξύ άλλων, ευέλικτες λύσεις πληρωμής.

Εντατικές διαφημιστικές εκστρατείες έχουν ξεκινήσει και οι αλυσίδες οικιακού εξοπλισμού ενώ περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεών τους αναμένουν χιλιάδες μικρά καταστήματα που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω των marketplaces.

Προετοιμάζοντας κατάλληλα το έδαφος, πολλές εμπορικές επιχειρήσεις ρίχνονται στη μάχη των προσφορών με προκρατήσεις αλλά και προσφορές τόσο μέσα από το ψηφιακό κανάλι όσο μέσα από τα φυσικά καταστήματα με στόχο να ρευστοποιήσουν εποχικά προϊόντα και να «γεμίσουν τα ταμεία» τους.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας και αντιπρόεδρος GRECA εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για την εμπορική κίνηση, καθώς όπως σημειώνει ο καταναλωτής είναι πολύ πιεσμένος με περιορισμένο το διαθέσιμο εισόδημα το οποίο και καταναλώνει κυρίως στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Ωστόσο, οι εμπορικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, προετοιμάζονται να προσφέρουν τις καλύτερες τιμές ώστε να ενισχύσουν τα ταμεία τους και να προχωρήσουν προς τη χριστουγεννιάτικη περίοδο που αποτελεί και την πιο κρίσιμη του έτους.

Στους ίδιους ρυθμούς με το φυσικό εμπόριο κινείται και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, το 90% των ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι προέκταση αναλογικών καταστημάτων και η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων αυτών κινούνται με ενιαία τιμή (ηλεκτρονικά και αναλογικά).

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει συνεχώς έδαφος και ενδυναμώνεται.

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εισέρχονται στο κανάλι αυτό και όλο και περισσότεροι καταναλωτές εμπιστεύονται τις ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, ο καταναλωτής πλέον είναι πολύ ενημερωμένος και πριν ολοκληρώσει μία αγορά διερευνά πολύ προσεκτικά τόσο στα ηλεκτρονικά όσο και στα φυσικά καταστήματα και είναι ενήμερος για το επίπεδο των τιμών των προϊόντων που αναζητά.

«Πάγια συμβουλή που δίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας στον καταναλωτή κατά την περίοδο προσφορών και εκπτώσεων είναι η αναγκαία έρευνα αγοράς στα είδη που τον ενδιαφέρουν ώστε να εξασφαλίσει αγορά στην καλύτερη τιμή. Σε ότ,ι αφορά στις ηλεκτρονικές αγορές, ο ασφαλέστερος τρόπος πληρωμής είναι πάντα η πιστωτική κάρτα που προστατεύει από κάθε είδους παρατυπία».

Με θετική διάθεση οι καταναλωτές

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές, με περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα και εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων, καλύπτουν συντηρητικά τις ανάγκες τους, ωστόσο έχουν τη διάθεση να εκμεταλλευτούν το εμπορικό γεγονός της Black Friday και να αναζητήσουν τις πιο ανταγωνιστικές τιμές στα καταστήματα για τις αγορές τους.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα αποτελέσματα έρευνας οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Οκτώβριο καταδεικνύουν σημαντική ενίσχυση στην πρόθεση για μείζονες αγορές. Συγκεκριμένα, η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) βελτιώθηκε σημαντικά με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -39 (από -47,6) μονάδες. Το 51% (από 59%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 8% (από 5%) αναμένει το αντίθετο.

Ωστόσο, περισσότερο απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, τους προσεχείς 12 μήνες, υποχώρησαν οριακά τον Οκτώβριο, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -42,9 (από -42,4) μονάδες τον Σεπτέμβριο.

Το 58% (από 60%) των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 8% (από 5%) προβλέπει μικρή βελτίωση. Επίσης, ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες ενισχύθηκε ελαφρά τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις -61,7 μονάδες (από -63,8). Το 81% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 16% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή.

Ο θετικός δείκτης για τις προβλέψεις μεταβολών στις τιμές τους προσεχείς 12 μήνες ενισχύθηκε περαιτέρω τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις +42,1 μονάδες, έναντι +33,6 μονάδων τον Σεπτέμβριο.

Το 66% (από 60%) των νοικοκυριών προέβλεψε άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 11% (από 10%) αναμένει σταθερότητα.

Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 59%, ενώ στο 12% από 14% υποχώρησε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους.

Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν το 20% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διαμορφώθηκε στο 8%. Στο ερώτημα το οποίο αξιολογεί το βαθμό αβεβαιότητας των νοικοκυριών ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, το 59% έκρινε τον Οκτώβριο ότι η οικονομική κατάστασή του μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, ήπια υψηλότερα από τον προηγούμενο μήνα που διαμορφώθηκε στο 52%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

