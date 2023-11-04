Περισσότερα από 1.000 χάπια ecstasy και ποσότητα κοκαΐνης βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, σε οικία που χρησιμοποιούσαν για χώρο αποθήκευσης δύο άτομα τα οποία συνελήφθησαν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε αρχικά ο ένας άνδρας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Κατά τη στιγμή του εντοπισμού του αντιστάθηκε προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Σε άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε και ο δεύτερος άνδρας και συνελήφθη, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 225 ευρώ. Σε έρευνα που ακολούθησε σε οικία του στην ίδια περιοχή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, ένα καταγραφικό μηχάνημα μαζί με το τροφοδοτικό και κλειδιά της οικίας που χρησιμοποιούσαν για την αποθήκευση των ναρκωτικών.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη συγκεκριμένη οικία, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-2 συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 78,1 γραμμαρίων,

-1.022 ναρκωτικά χάπια «ecstasy»,

-1 συσκευασία με κρυσταλλική ουσία «MDMA» βάρους 53,7 γραμμαρίων,

-1 συσκευασία με κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη βάρους 40,4 γραμμαρίων,

-1 συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη βάρους 28 γραμμαρίων,

-1 συσκευασία μεφεδρόνη βάρους 7,4 γραμμαρίων και

-1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός ακόμη άνδρα, που αγόρασε από τον πρώτο συλληφθέντα ποσότητα μεφεδρόνης βάρους 3 γραμμαρίων. Κατασχέθηκε και ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

