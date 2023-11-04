Λάρισα: «Μαχαίρωσε» στο πρόσωπο 25χρονο μετά από καυγά

Έναν καυγά για ασήμαντο λόγο επικαλείται ο 25χρονος που βρέθηκε με τραύματα στο κεφάλι γύρω στις 6 τα ξημερώματα σήμερα Σάββατο στο κέντρο της Λάρισας, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Κουμουνδούρου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa.gr, τον άνδρα είδαν αιμόφυρτο περαστικοί που κάλεσαν το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί λίγο μετά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Εκεί διαπιστώθηκε πως ο άνδρας έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, «πιθανόν από μαχαίρι». Κατά ιατρικές πηγές, κρίθηκε αναγκαία η παρακολούθησή του στην Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Ο ίδιος, κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, φέρεται να υποστήριξε μιλώντας στις αρχές πως δέχθηκε επίθεση από άτομο που δεν γνώριζε και μάλιστα για «ασήμαντο λόγο», την ώρα που βρισκόταν σε τυροπιτάδικο στο κέντρο της Λάρισας και έτρωγε.

Μάλιστα, το περιστατικό που διερευνούν οι άνδρες του οικείου Αστυνομικού Τμήματος, εικάζεται πως έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας παρακείμενου καταστήματος εστίασης, με το υλικό να αναμένεται να λύσει το γρίφο αυτής της περίεργης υπόθεσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.