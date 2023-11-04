Εύβοια: Χωρίς προβλήματα από το σεισμό τα σχολεία

Κανονικά θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα τα σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης και Αγίας Άννας στην Εύβοια.

Ήδη ολοκληρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι οι έλεγχοι από τα κλιμάκια των μηχανικών που διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχουν σοβαρές ζημιές στα κτίρια των σχολείων που είχαν δηλωθεί για έλεγχο, ενώ προχώρησαν και σε ελέγχους στα υπόλοιπα σχολικά κτίρια της περιοχής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αυτοψίες των μηχανικών συνεχίζονται σε σπίτια και επιχειρήσεις των χωριών, σύμφωνα με τα αιτήματα των κατοίκων που έχουν κατατεθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

