Σε καταστολή και διασωληνωμένος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» ο 14χρονος από την Άρτα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας υποβλήθηκε σε πολύωρη νευροχειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, το οποίο προκάλεσε την εγκεφαλική αιμορραγία.

Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές, η επέμβαση για την αντιμετώπιση της εγκεφαλικής αιμορραγίας κρίθηκε επιτυχής, με τους γιατρούς να εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την ολοκλήρωση της δύσκολης επέμβασης.

Ο 14χρονος θα παραμείνει στη ΜΕΘ τουλαχιστον για το επόμενο 24ωρο, διασωληνωμένος. Το απόγευμα οι γιατροί θα τον υποβάλλουν σε απεικονιστικές εξετάσεις προκειμένου να έχουν την μετεγχειρητική εικόνα, ελπίζοντας αυτή να συνεχίσει να είναι καλή.

Πηγή: skai.gr

