Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 14χρονος μαθητής από την περιοχή της Άρτας, ο οποίος σήμερα παραμονή των Χριστουγέννων και από την μια στιγμή στην άλλη, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το παιδί είχε φύγει το πρωί από το σπίτι του για να πει τα κάλαντα, όπως κάνουν τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας του.

Λίγη ώρα αργότερα όμως έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός για την οικογένειά του.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα το οποίο εφημέρευε και αμέσως διασωληνώθηκε από τους γιατρούς.

Στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου υπεβλήθη σε επέμβαση από τους νευροχειρουργούς καθώς είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία.

Το μεσημέρι και με την συνδρομή του ΕΚΑΒ στήθηκε αερογέφυρα ζωής και με αεροπλάνο που έφτασε στα Ιωάννινα το παιδί διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το παιδί από το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων στο αεροδρόμιο με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων ώστε να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές ο 14χρονος είναι διασωληνωμένος και θα ακολουθήσει χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της εγκεφαλικής αιμορραγίας.

