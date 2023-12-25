Στον νόμο Γρεβενών βρέθηκε οικογενειακώς ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για τις γιορτές των Χριστουγέννων όπως μαρτυρεί και σχετική φωτογραφία που ανάρτησε στα social media ο Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, προτεινόμενος αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ πλέον, με τη νέα Δημοτική Αρχή Λάρισας του Θανάση Μαμάκου.

Άλλωστε, ο κ. Αργυρόπουλος, εκτός των άλλων έχει υπηρετήσει στην προσωπική ασφάλεια του πρώην πρωθυπουργού, ενώ μέχρι σήμερα τους οι δύο άντρες συνδέονται με στενή φιλική σχέση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.