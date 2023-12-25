Λογαριασμός
Χριστούγεννα στην Πίνδο για τον Κώστα Καραμανλή

Οικογενειακώς στα Γρεβενά τα Χριστούγεννα ο Κώστας Καραμανλής 

Καραμανλής

Στον νόμο Γρεβενών βρέθηκε οικογενειακώς ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για τις γιορτές των Χριστουγέννων όπως μαρτυρεί και σχετική φωτογραφία που ανάρτησε στα social media ο Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, προτεινόμενος αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ πλέον, με τη νέα Δημοτική Αρχή Λάρισας του Θανάση Μαμάκου.

Άλλωστε, ο κ. Αργυρόπουλος, εκτός των άλλων έχει υπηρετήσει στην προσωπική ασφάλεια του πρώην πρωθυπουργού, ενώ μέχρι σήμερα τους οι δύο άντρες συνδέονται με στενή φιλική σχέση.

Πηγή: Larissanet.gr

