Στο Γεύμα Αγάπης, που διοργάνωσε σήμερα για τους άστεγους της πόλης το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων, παραβρέθηκε ο Χάρης Δούκας.

Ο νέος δήμαρχος της πρωτεύουσας πήγε στο Κλειστό Γυμναστήριο του Ρουφ, για να ευχηθεί σε όσους βρέθηκαν εκεί την ημέρα των Χριστουγέννων και να μιλήσει μαζί τους, ενώ στη γιορτινή ατμόσφαιρα συμμετείχε και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου, με τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες της.

«Στηρίζουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Αυτό είναι και το μήνυμα των Χριστουγέννων, να προσφέρουμε αγάπη και αλληλεγγύη στον συνάνθρωπό μας», τόνισε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε: «Δέσμευσή μας ως νέα δημοτική Αρχή είναι ότι η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά δεν θα περιορίζονται μόνο τις ημέρες των εορτών. Καλά Χριστούγεννα σε όλους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

