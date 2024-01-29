Τις επόμενες ημέρες οι υπουργοί Υγείας και Οικονομικών θα υπογράψουν την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα επιτρέπει σε όποιον ασφαλισμένο το επιθυμεί να επιλέξει το απογευματινό χειρουργείο το οποίο θα πληρώνει, στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, καθώς «αυτή είναι η λογική του απογευματινού χειρουργείου», όπως ανέφερε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Υγείας έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με τα απογευματινά χειρουργεία σημειώνοντας: «Σήμερα τα χειρουργεία του ΕΣΥ δουλεύουν μέχρι τις 15:00, εκτός αν έχουν κάποιο έκτακτο περιστατικό. Αυτό που ισχύει σήμερα θα ισχύει εις το ακέραιο. Όμως, θα υπάρχει και η δυνατότητα εάν θέλει μία κλινική να μπορεί να οργανώσει απογευματινά χειρουργεία, δηλαδή μετά τις 15:00, όπου σε αυτά τα απογευματινά χειρουργεία πια θα μπορεί κάποιος να πάει επί πληρωμή».

Ωστόσο, τόνισε πως για να μπορεί μία κλινική να έχει το δικαίωμα να οργανώσει απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή θα πρέπει να έχει εκπληρώσει στο ακέραιο την παραγωγή χειρουργείων που κάνει το πρωί, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. «Δηλαδή, αν έχει έστω ένα λιγότερο χειρουργείο, θα το καταγράφουμε ηλεκτρονικά γιατί πλέον έχουμε ηλεκτρονική Ενιαία Λίστα Χειρουργείων. Άρα, εγώ που περιμένω να χειρουργηθώ, παραδείγματος χάρη, για τη χολή μου και έχω το νούμερο 30 αλλά δεν έχω χρήματα να πληρώσω ούτε στο απογευματινό χειρουργείο ούτε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αν από τη λίστα που είναι μπροστά μου, των 30 χειρουργείων, οι 10 πάνε στο απογευματινό χειρουργείο, εγώ από εκεί που έχω το νούμερο 30, θα έχω το νούμερο 20. Και θα πάω, αντί για δύο μήνες, σε έναν μήνα. Άρα, εγώ που δεν έχω καθόλου χρήματα ωφελούμαι από το γεγονός ότι μειώνεται η λίστα καθώς θα χειρουργηθώ γρηγορότερα. Ο ενδιάμεσος που έχει χρήματα να πληρώσει το απογευματινό χειρουργείο ωφελείται γιατί πληρώνει κάτι λιγότερο από το ιδιωτικό νοσοκομείο ώστε να μπορεί να πάει να χειρουργηθεί γρηγορότερα», εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης.

Όσον αφορά το κόστος των απογευματινών χειρουργείων, επεσήμανε πως η χρέωση θα προβλέπεται μέσα στην ΚΥΑ. Τα νοσοκομεία έχουν τιμολογημένες τις ιατρικές πράξεις τους, όπως είπε ο υπουργός. «Μέχρι τώρα είναι το λεγόμενο σύστημα των ΚΕΝ, από τις αρχές Μαρτίου γίνεται πιο επικαιροποιημένο με το σύστημα των DRGs. Έχουμε, δηλαδή, για την κάθε επέμβαση συγκεκριμένο τιμοκατάλογο, αυτό που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ, αυτό που πληρώνουν στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο ΕΟΠΥΥ θα πληρώνει το ποσοστό που προβλέπεται στη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ και ο ασθενής θα πληρώνει αυτό που προβλέπεται στην ιδιωτική του συμμετοχή, όπως θα πλήρωνε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Για το θέμα των συμβάσεων των καθαριστριών στα νοσοκομεία και την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί με αφορμή το νοσοκομείο Άγιος Σάββας, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε: «Η διοίκηση του Αγίου Σάββα έκανε διαγωνισμό για να πάρει εργολάβο για τις καθαρίστριες. Έγινε προσφυγή από το σωματείο, έχασαν την προσφυγή στο δικαστήριο. Έγινε προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, έχασαν την προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Πήρε έγκριση από την Ενιαία Αρχή Συμβάσεων, έγινε κι εκεί προσφυγή και κέρδισε ο εργολάβος. Με τρεις δικαστικές αποφάσεις στα χέρια του από την Ενιαία Αρχή Συμβάσεων, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το δικαστήριο, το νοσοκομείο εφαρμόζει την απόφασή του. Όλα αυτά που λένε για το κόστος ελέγχθηκαν από τρία διαφορετικά δικαστήρια και τρία διαφορετικά δικαστήρια είπαν ότι ο εργολάβος είναι φτηνότερος».

Η συμφωνία στη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία, όχι μόνο στον Άγιο Σάββα, αλλά σε κάθε νοσοκομείο, είναι ότι ο εργολάβος υποχρεούται να προσλάβει πρώτα τις καθαρίστριες που λήγει η σύμβασή τους, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη. «Όποια καθαρίστρια θέλει να συνεχίσει να εργάζεται στο ίδιο νοσοκομείο μέσω του εργολάβου θα συνεχίσει να εργάζεται μέσω του εργολάβου. Αυτές έχουν προτεραιότητα. Και αυτό έχει προβλεφθεί. Δεν έχει προβλεφθεί να μείνει κάποια καθαρίστρια χωρίς δουλειά. Το ξεκαθαρίζω. Τώρα αν κάποιος δεν θέλει να δουλέψει με εργολάβο, αυτό είναι δικό του θέμα», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

