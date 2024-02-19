Δεν κράτησε πολύ η χαρά δυο κλεφτών που αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από περίπτερο στη Θεσσαλονίκη. Η μοτοσικλέτα με την οποία διέφευγαν προσέκρουσε σε ταξί. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι δυο δράστες άνοιξαν την πόρτα ενός περιπτέρου, την ώρα που ο υπάλληλος εφοδίαζε τα ψυγεία. Πήραν τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο και ανέβηκαν στη μοτοσικλέτα για να διαφύγουν. Ο υπάλληλος τους αντιλήφθηκε και τους κυνήγησε. Σε απόσταση 150 μέτρων από το περίπτερο η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με ταξί και ανατράπηκε.

Ο ένας από τους δυο δράστες το έβαλε στα πόδια. Ο δεύτερος τραυματίστηκε από την πτώση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια η μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες ήταν κλεμμένη. Ο ένας δράστης αναζητείται, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.