Τροχαίο ατύχημα στη Λ. Βραυρώνος – Τραυματίστηκε ελαφρά μια 15χρονη

Τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα το πρωί Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, στη λεωφόρο Βραυρώνος.

Το τροχαίο συνέβη όταν μια 15χρονη κοπέλα στην προσπάθεια της να προλάβει το λεωφορείο πέρασε τρέχοντας κάθετα την λεωφόρο Βραυρώνος χωρίς να προσέξει το μαύρο όχημα που περνούσε εκείνη την ώρα.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ευτυχώς ο ελαφρύς τραυματισμός της 15χρονης η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπως γνωστοποίησε ο Π. Λάμπρου, δημοτικός σύμβουλος Σπάτων Αρτέμιδος.

