Από τον διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη ζητά να ερευνήσει και να την ενημερώσει μέσα στην ημέρα για τη βασιμότητα καταγγελίας μέσω του Τύπου, στην οποία γίνεται αναφορά ότι 19χρονη θύμα trafficking δικάζεται με την κατηγορία ότι παράνομα εκδιδόταν με αμοιβή, ενώ το διάστημα που φέρεται να τελέστηκε το αδίκημα η ίδια ήταν αιχμάλωτη του προαγωγού αστυνομικού, ο οποίος την εξέδιδε και την κακοποιούσε.

Αναλυτικότερα, η παραγγελία της κυρίας Αδειλίνης, αναφέρει: «Σας αποστέλλουμε δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου (Η ΑΥΓΗ: "Trafficking στην Ηλιούπολη/Σέρνουν σε δίκη την 19χρονη-θύμα του αστυνομικού μαστροπού", efsyn: "Διώκεται η 19χρονη, θύμα trafficking από την Ηλιούπολη", in.gr: "Ηλιούπολη: Διώκεται ποινικά η 19χρονη θύμα trafficking κατόπιν ανώνυμου τηλεφωνήματος"), σύμφωνα με τα οποία διώκεται και πρόκειται να δικαστεί στις 26 Φεβρουαρίου 19χρονη, θύμα trafficking, με βάση ανώνυμη καταγγελία, κατηγορούμενη ως υπαίτια του ότι "διαπιστώθηκε να εκδίδεται με αμοιβή, χωρίς να κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος και χωρίς να υποβάλλεται στους σχετικούς ιατρικούς ελέγχους", ενώ η πράξη αυτή που της αποδίδεται φέρεται να τελέστηκε όσο η ίδια ήταν αιχμάλωτη του προαγωγού αστυνομικού, που την εξέδιδε και την κακοποιούσε, αυτός δε ήδη έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 5,5 ετών σε πρώτο βαθμό και επίκειται η άμεση εκδίκαση της έφεσής του. Λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της πιο πάνω περίπτωσης, παρακαλούμε αφενός μεν, να ερευνήσετε τη βασιμότητα της καταγγελίας και να μας ενημερώσετε άμεσα, ήτοι εντός της σήμερον, αφετέρου δε, σε καταφατική περίπτωση, να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά το αρμόδιο Δικαστήριο της 26/2/2024».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

